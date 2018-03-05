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March 5, 2018 / 8:10 AM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Anadarko Petroleum announces approval of Mozambique LNG development plan

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Anadarko Petroleum Corp:

* ANADARKO ANNOUNCES APPROVAL OF MOZAMBIQUE LNG DEVELOPMENT PLAN

* ANADARKO PETROLEUM - ‍APPROVAL OF DEVELOPMENT PLAN CONTINUES ADVANCEMENT TOWARD FINAL INVESTMENT DECISION AS IT BUILDS UPON OTHER RECENT ACHIEVEMENTS​

* ANADARKO PETROLEUM-PROJECT WILL BE MOZAMBIQUE’S FIRST ONSHORE LNG DEVELOPMENT, INITIALLY CONSISTING OF 2 LNG TRAINS WITH TOTAL CAPACITY OF 12.88 MTPA​

* ANADARKO - ‍GOLFINHO/ATUM PROJECT WILL ALSO SUPPLY INITIAL VOLUMES OF ABT 100 MILLION CUBIC FEET OF NATURAL GAS PER DAY FOR DOMESTIC USE IN MOZAMBIQUE.​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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