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March 22, 2018 / 4:43 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Anadolu Efes Signs Binding Transaction Agreements With Anheuser Busch Inbev For Merging Russian Units

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - ANADOLU EFES:

* SIGNS BINDING TRANSACTION AGREEMENTS WITH ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV

* TRANSACTION AGREEMENTS ARE ABOUT COMBINATION OF BOTH PARTIES’ EXISTING RUSSIA AND UKRAINE BUSINESSES

* COMPANIES RECEIVE ALL REGULATORY APPROVALS IN RUSSIA AND UKRAINE AND COMPLETION IS EXPECTED IN MARCH 2018

* COMBINED BUSINESS IS EXPECTED TO YIELD ANNUAL COST SYNERGIES OF AROUND USD 80-100 MILLION PER YEAR

* EACH OF EFES BREWERIES INTERNATIONAL AND AB INBEV WESTERN EUROPEAN WILL HOLD 50% STAKE IN AB INBEV EFES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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