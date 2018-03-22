BRIEF-Anadolu Efes Signs Binding Transaction Agreements With Anheuser Busch Inbev For Merging Russian Units

March 22 (Reuters) - ANADOLU EFES:
* SIGNS BINDING TRANSACTION AGREEMENTS WITH ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
* TRANSACTION AGREEMENTS ARE ABOUT COMBINATION OF BOTH PARTIES’ EXISTING RUSSIA AND UKRAINE BUSINESSES
* COMPANIES RECEIVE ALL REGULATORY APPROVALS IN RUSSIA AND UKRAINE AND COMPLETION IS EXPECTED IN MARCH 2018
* COMBINED BUSINESS IS EXPECTED TO YIELD ANNUAL COST SYNERGIES OF AROUND USD 80-100 MILLION PER YEAR
* EACH OF EFES BREWERIES INTERNATIONAL AND AB INBEV WESTERN EUROPEAN WILL HOLD 50% STAKE IN AB INBEV EFES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)