BRIEF-Analogue Holdings Posts FY Profit Attributable Hk$242.6 Mln

March 27 (Reuters) - Analogue Holdings Ltd:
* FY PROFIT ATTRIBUTABLE HK$242.6 MILLION VERSUS HK$315.3 MILLION
* FY VALUE OF OUTSTANDING CONTRACTS HK$9,408.5 MILLION VERSUS HK$7,419.6 MILLION
* RECENT MODEST SLOWDOWN OF BUSINESS ACTIVITIES MAY DAMPEN RATE OF GROWTH OF REVENUE IN SHORT TERM
* IN 2020, PROGRESS OF SOME CONSTRUCTION TENDERS AND PROJECTS IN HK, MACAU AND MAINLAND CHINA AFFECTED TO SOME EXTENT DUE TO COVID-19
* DUE TO VOLATILE ECONOMIC ATMOSPHERE, SEES MARKET COMPETITION INCREASINGLY FIERCE IN SHORT TERM
* FIERCE COMPETITION IN SHORT TERM TO PRESSURE PROFIT MARGINS OF TENDERS, PROJECTS IN INDUSTRY
* RESOLVED TO PAY A SECOND INTERIM DIVIDEND OF HK5.07 CENTS PER SHARE FOR YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: