Healthcare
July 8, 2020 / 9:58 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Anaptysbio Announces Orphan Drug Designation Of Imsidolimab For Treatment Of Generalized Pustular Psoriasis

1 Min Read

July 8 (Reuters) - AnaptysBio Inc:

* ANAPTYSBIO ANNOUNCES ORPHAN DRUG DESIGNATION OF IMSIDOLIMAB FOR TREATMENT OF GENERALIZED PUSTULAR PSORIASIS

* ANAPTYSBIO - ADDITIONAL DATA AND REGULATORY STRATEGY UPDATE FROM GENERALIZED PUSTULAR PSORIASIS PHASE 2 GALLOP TRIAL ANTICIPATED DURING H2 2020

* ANAPTYSBIO INC - PALMOPLANTAR PUSTULOSIS (PPP) PHASE 2 POPLAR TRIAL TOP-LINE DATA ANTICIPATED IN H2 2020

* ANAPTYSBIO INC - PLANS TO EXPAND CLINICAL DEVELOPMENT OF IMSIDOLIMAB TO ADDITIONAL INDICATIONS DURING H2 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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