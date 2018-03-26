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March 26, 2018 / 8:07 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Anaptysbio Announces Positive Top-Line Proof-Of-Concept Data For ANB020 In Moderate-To-Severe Baseline Adult Peanut Allergy Patients

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Anaptysbio Inc:

* ANAPTYSBIO ANNOUNCES POSITIVE TOP-LINE PROOF-OF-CONCEPT DATA FOR ANB020 IN MODERATE-TO-SEVERE BASELINE ADULT PEANUT ALLERGY PATIENTS

* ANAPTYSBIO INC - ‍ANB020 WAS WELL TOLERATED AND NO PATIENTS HAVE DISCONTINUED FROM STUDY​

* ANAPTYSBIO INC - ‍ANAPTYSBIO PLANS TO INITIATE A MULTI-DOSE PHASE 2B TRIAL IN MODERATE-TO-SEVERE BASELINE ADULT PEANUT ALLERGY PATIENTS​

* ANAPTYSBIO INC - ‍NO SERIOUS ADVERSE EVENTS HAVE BEEN REPORTED FROM STUDY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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