BRIEF-AnaptysBio Reports Q4 Net Loss Per Common Share $0.75

March 2 (Reuters) - AnaptysBio Inc:
* ANAPTYSBIO ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES PIPELINE UPDATES
* ANAPTYSBIO- INTERIM TOP-LINE DATA FROM ETOKIMAB ECLIPSE PHASE 2 TRIAL IN CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS ANTICIPATED IN FIRST HALF OF 2020
* EXPECTS ITS NET CASH BURN IN 2020 WILL BE APPROXIMATELY $60.0 MILLION
* CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS WILL FUND CO’S CURRENT OPERATING PLAN AT LEAST INTO 2023
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-1.20 — REFINITIV IBES DATA
* ANTICIPATE ADDITIONAL CLINICAL DATA AND REGULATORY UPDATE DURING 2020 FOR GALLOP PHASE 2 CLINICAL TRIAL OF ANB019 MONOTHERAPY Source text for Eikon: Further company coverage: