BRIEF-AND International Publishers Will Not Propose Dividend

April 24 (Reuters) - AND International Publishers NV :
* FY REVENUE 1.1 MILLION EUR VERSUS 1.0 MILLION EUR YEAR AGO
* GIVEN THE RESULTS FOR 2019, AND PROPOSES NOT TO PAY DIVIDENDS TO SHAREHOLDERS
* FY NET LOSS, EXCLUDING IMPAIRMENT, RESULTED IN EUR (1,1) MILLION (2018: EUR (1,6) MILLION)
* IN 2020, WE EXPECT TO SEE FIRST POSITIVE TREND WITHIN OUR REVISED BUSINESS MODEL AND MARKET APPROACH
* DOES NOT PROVIDE A FINANCIAL OUTLOOK FOR 2020, AMID (MACRO-ECONOMIC) UNCERTAINTIES CAUSED BY GLOBAL COVID-19
* NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES IN 2019 AMOUNTED TO AN OUTFLOW OF EUR 1,191,000 COMPARED TO A 2018 CASH OUTFLOW OF EUR 1,329,000
* AS OF 31 DECEMBER 2019, AND HELD EUR 522,000 IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (2018: EUR 2,194,000) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)