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#Funds News
December 14, 2017 / 1:56 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Andean Tower Partners Announces The Acquisition Of Torres Unidas

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Colony Northstar Inc:

* ANDEAN TOWER PARTNERS ANNOUNCES THE ACQUISITION OF TORRES UNIDAS

* ANDEAN TOWER PARTNERS - FINANCIAL TERMS OF PRIVATE TRANSACTION WERE NOT DISCLOSED

* ANDEAN TOWER PARTNERS - EQUITY FINANCING FOR TRANSACTION WAS PROVIDED BY ISA, OLAYAN GROUP, EQUITY INTERNATIONAL, AND TC LATIN AMERICA PARTNERS

* ANDEAN TOWER PARTNERS - IN ADDITION TO EXISTING INVESTOR GROUP, COLONY NORTHSTAR COMMITTED TO TRANSACTION IN PARTNERSHIP WITH DIGITAL BRIDGE HOLDINGS Source text for Eikon: Further company coverage:

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