BRIEF-Andean Tower Partners Announces The Acquisition Of Torres Unidas

Dec 14 (Reuters) - Colony Northstar Inc:
* ANDEAN TOWER PARTNERS ANNOUNCES THE ACQUISITION OF TORRES UNIDAS
* ANDEAN TOWER PARTNERS - FINANCIAL TERMS OF PRIVATE TRANSACTION WERE NOT DISCLOSED
* ANDEAN TOWER PARTNERS - EQUITY FINANCING FOR TRANSACTION WAS PROVIDED BY ISA, OLAYAN GROUP, EQUITY INTERNATIONAL, AND TC LATIN AMERICA PARTNERS
* ANDEAN TOWER PARTNERS - IN ADDITION TO EXISTING INVESTOR GROUP, COLONY NORTHSTAR COMMITTED TO TRANSACTION IN PARTNERSHIP WITH DIGITAL BRIDGE HOLDINGS Source text for Eikon: Further company coverage: