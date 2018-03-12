FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 12, 2018 / 11:06 AM / Updated a day ago

BRIEF-Andhra Bank Says Exposure To Sterling Group Cos Is About 11.47 Bln Rupees, Not 50 Bln Rupees

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Andhra Bank:

* CLARIFIES ON NEWS ITEM ABOUT ED FILING CHARGESHEET AGAINST EX-ANDHRA BANK EXEC

* CO IS LEAD BANK OF CONSORTIUM IN 2 GROUP COS OF STERLING GROUP

* ANUP PRAKASH GARG WAS CHARTERED ACCOUNT DIRECTOR NOMINATED BY GOVERNMENT; GARG WAS NEITHER EMPLOYEE NOR WHOLE TIME DIRECTOR AT BANK AT ANY POINT OF TIME

* BANK’S EXPOSURE TO STERLING GROUP COS IS ABOUT 11.47 BILLION RUPEES NOT 50 BILLION RUPEES AS REPORTED BY MEDIA

* SAYS ‍​LODGED FORMAL COMPLAINT WITH CBI AGAINST COMPANIES OF STERLING GROUP

* IN DEC 2017, CO REPORTED GROUP ACCOUNTS AS FRAUD TO RBI AMOUNTING TO 5.15 BILLION RUPEES ALLEGING DIVERSION OF FUNDS ON PART OF COMPANIES Source text: bit.ly/2DlDlFY Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.