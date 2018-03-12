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March 12, 2018 / 10:15 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Andrew Liveris To Transition Out Of DowDuPont Executive Chairman Role, Then Retire

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Dowdupont Inc:

* ANDREW N. LIVERIS TO TRANSITION OUT OF DOWDUPONT EXECUTIVE CHAIRMAN ROLE, THEN RETIRE

* DOWDUPONT INC - ‍EXECUTIVE CHAIRMAN TRANSITION EFFECTIVE APRIL 1, 2018​

* DOWDUPONT INC - LIVERIS TO RETIRE EFFECTIVE JULY 1, 2018

* DOWDUPONT INC - JEFF FETTIG, CURRENT CO-LEAD INDEPENDENT DIRECTOR FOR DOWDUPONT, WILL SERVE AS A NON-EMPLOYEE EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD OF DOWDUPONT

* DOWDUPONT INC - ‍LIVERIS WILL CONTINUE AS A DIRECTOR OF DOWDUPONT THROUGH PREVIOUSLY ANNOUNCED RETIREMENT FROM CO EFFECTIVE JULY 1 Source text for Eikon: Further company coverage:

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