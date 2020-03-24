BRIEF-Andritz Says Co Suspends Sales And Earnings Forecast For 2020

March 23 (Reuters) - Andritz AG:
* EANS-ADHOC: ANDRITZ SUSPENDS SALES AND EARNINGS FORECAST FOR 2020
* EXPECTS A NEGATIVE IMPACT ON DEVELOPMENT OF ITS SALES AND EARNINGS IN 2020 BUSINESS YEAR
* SEES SLIGHT INCREASE IN 2020 SALES AND UNCHANGED EARNINGS BEFORE EXTRAORDINARY EFFECTS (EBITA) COMPARED TO 2019
* INITIATED TEMPORARY COST-SAVING MEASURES IN MANY COUNTRIES WHERE GROUP IS ACTIVE
* A CHANGE OF RESOLUTION CONCERNING USE OF PROFITS (DIVIDEND PROPOSAL) IS NOT PLANNED AT MOMENT
* AT MOMENT, IT IS IMPOSSIBLE TO ESTIMATE EFFECTS ON SALES AND EARNINGS IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: