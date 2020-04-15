Healthcare
April 15, 2020 / 1:14 PM / in an hour

BRIEF-Anglogold Ashanti Says Production From Mponeng Underground Operation Remains Suspended

1 Min Read

April 15 (Reuters) - AngloGold Ashanti Ltd:

* JSE: ANG - ANGLOGOLD ASHANTI PROVIDES AN UPDATE ON RESTART OF CERTAIN OPERATIONS

* ANGLOGOLD ASHANTI LTD - CERRO VANGUARDIA, SUCCESSFULLY RESTARTED MILLING OPERATIONS ON 6 APRIL 2020

* ANGLOGOLD ASHANTI - PRODUCTION FROM MPONENG UNDERGROUND OPERATION REMAINS SUSPENDED DURING LOCKDOWN, CURRENTLY EXPECTED TO CONTINUE TO 30 APRIL

* ANGLOGOLD ASHANTI - PRODUCTION FROM MPONENG UNDERGROUND OPERATION REMAINS SUSPENDED AND CURRENTLY EXPECTED TO CONTINUE TO 30 APRIL

* ANGLOGOLD ASHANTI - GRANTED PERMISSION BY DEPARTMENT OF MINERAL RESOURCES & ENERGY FOR LIMITED RESTART OF SURFACE OPERATIONS IN SOUTH AFRICA

* ANGLOGOLD ASHANTI - SURFACE OPERATIONS IN SOUTH AFRICA HAVE NOW RECOMMENCED OPERATION ON LIMITED BASIS Source text for Eikon: Further company coverage:

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