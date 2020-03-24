Healthcare
March 24, 2020 / 10:03 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Anglogold Ashanti Updates On Status Of South African Assets

1 Min Read

March 24 (Reuters) - AngloGold Ashanti Ltd:

* ANGLOGOLD ASHANTI PROVIDES UPDATE ON STATUS OF SOUTH AFRICAN ASSETS

* WILL TEMPORARILY SUSPEND PRODUCTION FROM ITS SOUTH AFRICAN OPERATIONS FOR THREE WEEKS AS OF MIDNIGHT ON 26 MARCH 2020

* PLANS WILL BE DEVELOPED TO HELP SAFELY REGAIN PRODUCTION DELAYED BY THIS SHUTDOWN, WHERE POSSIBLE

* SOUTH AFRICAN OPERATIONS INCLUDE MPONENG MINE, MINE WASTE SOLUTIONS AND SURFACE ROCK-DUMP PROCESSING OPERATIONS

* CO, HARMONY GOLD MINING REMAIN COMMITTED TO TRANSACTION

* REST OF ANGLOGOLD ASHANTI’S MINES CONTINUE TO OPERATE NORMALLY Source text for Eikon: Further company coverage:

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