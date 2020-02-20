Healthcare
February 20, 2020 / 10:00 PM / Updated 9 minutes ago

BRIEF-Anika Reports Q4 Earnings Per Share $0.28

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Anika Therapeutics Inc:

* ANIKA REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS

* SEES FY 2020 REVENUE $160 MILLION TO $165 MILLION

* Q4 REVENUE $29.8 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $27.6 MILLION

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.43 EXCLUDING ITEMS

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.42 — REFINITIV IBES DATA

* ANIKA THERAPEUTICS - TOTAL REVENUE FOR Q4 OF 2019 INCREASED 10% YEAR-OVER-YEAR TO $29.8 MILLION, COMPARED TO $27.0 MILLION FOR Q4 OF 2018

* ANIKA THERAPEUTICS - CO EXPECTS TOTAL REVENUE TO BE IN RANGE OF $160 MILLION TO $165 MILLION FOR THE FULL YEAR OF 2020

* ANIKA THERAPEUTICS - CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO BE BETWEEN $5 MILLION AND $7 MILLION FOR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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