BRIEF-Anika Reports Q4 Earnings Per Share $0.28

Feb 20 (Reuters) - Anika Therapeutics Inc:
* ANIKA REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS
* Q4 REVENUE $29.8 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $27.6 MILLION
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.43 EXCLUDING ITEMS
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.42 — REFINITIV IBES DATA
* ANIKA THERAPEUTICS - TOTAL REVENUE FOR Q4 OF 2019 INCREASED 10% YEAR-OVER-YEAR TO $29.8 MILLION, COMPARED TO $27.0 MILLION FOR Q4 OF 2018
* ANIKA THERAPEUTICS - CO EXPECTS TOTAL REVENUE TO BE IN RANGE OF $160 MILLION TO $165 MILLION FOR THE FULL YEAR OF 2020
* ANIKA THERAPEUTICS - CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO BE BETWEEN $5 MILLION AND $7 MILLION FOR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: