Healthcare
March 25, 2020 / 8:29 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Animalcare Trading In Line With Market Expectations Since Start Of Financial Year

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Animalcare Group PLC:

* ANIMALCARE GROUP PLC - TRADING UPDATE, REVISED DATE FOR FULL YEAR RESULTS

* ANIMALCARE GROUP PLC - GROUP HAS BEEN TRADING IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS SINCE START OF FINANCIAL YEAR

* ANIMALCARE GROUP PLC - FEEDBACK FROM OUR CUSTOMERS AND SUPPLY CHAIN PARTNERS INDICATES THAT SOME LEVEL OF DISRUPTION TO OUR OPERATIONS IS UNAVOIDABLE

* ANIMALCARE GROUP PLC - MANY VETERINARY PRACTICES IN OUR CORE MARKETS THAT TREAT COMPANION ANIMALS ARE NOW HANDLING EMERGENCY CASES ONLY

* ANIMALCARE GROUP PLC - PRODUCTION ANIMAL SECTOR, WHICH ACCOUNTS FOR AROUND 25% OF OUR REVENUES, APPEARS TO BE LESS AFFECTED

* ANIMALCARE GROUP PLC - DECISION TO DEFER PAYMENT OF FINAL DIVIDEND Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below