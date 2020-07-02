Healthcare
July 2, 2020 / 9:19 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Anixa Announces Strategic Program Realignment Focused On Advancement Of Therapeutic, Vaccine Pipeline

1 Min Read

July 2 (Reuters) - Anixa Biosciences Inc:

* ANIXA ANNOUNCES STRATEGIC PROGRAM REALIGNMENT FOCUSED ON ADVANCEMENT OF ITS THERAPEUTIC AND VACCINE PIPELINE

* ANIXA BIOSCIENCES INC - FOCUSING RESOURCES ON EXISTING BREAST CANCER VACCINE, CAR-T THERAPY AND COVID-19 DISCOVERY TECHNOLOGIES

* ANIXA BIOSCIENCES INC - SUSPENDED DEVELOPMENT OF CCHEK LIQUID BIOPSY TECHNOLOGY

* ANIXA BIOSCIENCES INC - FOCUSING RESOURCES ON EXPANDING THERAPEUTICS PORTFOLIO

* ANIXA BIOSCIENCES - WILL CONTINUE DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF COVID-19 THERAPIES, IN PARTNERSHIP WITH ONTOCHEM, GMBH Source text for Eikon: Further company coverage:

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