BRIEF-Anixter International Reports Q4 Adjusted EPS Of $1.41

Jan 30 (Reuters) - Anixter International Inc:
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.28 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY DILUTED EPS OF $0.01, INCLUDING $35.6 MILLION IMPACT OF TAX LEGISLATION
* FOR FULL YEAR 2018, ESTIMATE ORGANIC SALES GROWTH OF 2.0 - 5.0%
* FOR Q1 OF 2018, ESTIMATE ORGANIC SALES GROWTH IN 2.0 - 3.0% RANGE
* FOR FULL YEAR 2018 ESTIMATE CASH FLOW FROM OPERATIONS OF $180 - $200 MILLION
* FOR FULL YEAR 2018 ESTIMATE CAPITAL EXPENDITURES OF $60 - $70 MILLION
* EXTERNAL ENVIRONMENT REMAINS “FAVORABLE” IN ALL OF CO‘S MAJOR GEOGRAPHIES
* CONTINUE TO EXPECT TO REDUCE DEBT-TO-ADJUSTED EBITDA BELOW 3.0 TIMES BY EARLY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: