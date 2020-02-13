Healthcare
February 13, 2020 / 6:06 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Annovis Bio Announces Update On Phase Ii Clinical Trial For Alzheimer's Disease

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Annovis Bio Inc:

* ANNOVIS BIO ANNOUNCES UPDATE ON PHASE II CLINICAL TRIAL FOR ALZHEIMER’S DISEASE

* ANNOVIS BIO INC - CLINICAL TRIAL IS EXPECTED TO CONCLUDE IN SPRING OF 2021 WITH INTERIM DATA EXPECTED LATER IN 2020

* ANNOVIS BIO- NO ADVERSE EFFECTS HAVE BEEN REPORTED IN ANY OF ENROLLED PATIENTS FOR ALZHEIMER’S DISEASE

* ANNOVIS BIO - CLINICAL TRIAL IS EXPECTED TO CONCLUDE IN SPRING OF 2021 WITH INTERIM DATA EXPECTED LATER IN 2020

* ANNOVIS BIO - DATA SAFETY MONITORING BOARD REVIEWED DATA FROM PHASE II TRIAL & UNANIMOUSLY SUPPORTED THAT STUDY CONTINUE WITHOUT MODIFICATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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