FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
#Bankruptcy News
February 12, 2018 / 11:18 AM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Another 59 Jobs At Carillion To Be Cut, British Govt Says

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - UK‘S OFFICIAL RECEIVER:

* ARRANGEMENTS FINALISED TO TRANSFER PRISON FACILITIES MANAGEMENT, DEFENCE BASES CATERING, CLEANING CONTRACTS TO NEW PROVIDERS‍​

* PROCESS TO FIND NEW SUPPLIERS TO DELIVER CARILLION’S CONTRACTS CONTINUES‍​

* ONGOING EMPLOYMENT HAS BEEN CONFIRMED FOR MORE THAN A THIRD OF CARILLION’S WORKFORCE SO FAR AS PART OF THE LIQUIDATION ‍​

* ABLE TO SAFEGUARD EMPLOYMENT FOR FURTHER 4,418 EMPLOYEES

* ON CARILLION, EMPLOYMENT COULD NOT BE SECURED FOR 59 EMPLOYEES WORKING ON PAUSED CONSTRUCTION PROJECTS AND THEY WILL LEAVE THE BUSINESS LATER THIS WEEK‍​‍​ Link to press release: bit.ly/2Emzgmw Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.