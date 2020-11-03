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BRIEF-Ant Group Apologises To Investors For Inconvenience Caused By IPO Suspension

By Reuters Staff

1 Min Read

Nov 3 (Reuters) -

* ANT GROUP SAYS IT SINCERELY APOLOGIZES TO INVESTORS FOR ANY INCONVENIENCE CAUSED BY THE SUSPENSION OF IPOS IN HONG KONG AND SHANGHAI

* ANT GROUP SAYS WILL PROPERLY HANDLE THE FOLLOW-UP MATTERS IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE REGULATIONS OF THE TWO STOCK EXCHANGES

* ANT GROUP SAYS WILL KEEP IN CLOSE COMMUNICATIONS WITH SHANGHAI STOCK EXCHANGE AND RELEVANT REGULATORS

* ANT GROUP SAYS WILL WAIT FOR REGULATORS' FURTHER NOTICE WITH RESPECT TO FURTHER DEVELOPMENTS OF THE OFFERING AND LISTING PROCESS AND DISCLOSE IN TIMELY MANNER Source text in Chinese: bit.ly/35YCdZj (Reporting by Hong Kong newsroom)

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