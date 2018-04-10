BRIEF-Antalis International FY Sales Down 3.3% To 2,377 Million Euros

April 10 (Reuters) - Antalis International SASU:
* FY SALES DOWN 3.3% TO €2,377 MILLION (DOWN 1.8% AT CONSTANT EXCHANGE RATES)
* FY EBITDA AT €84 MILLION (DOWN 4.3%); EBITDA MARGIN STABLE AT 3.6%
* FY NET INCOME ATTRIBUTABLE TO OWNERS EUR 9.4 MILLION VERSUS EUR 5.1 MILLION YEAR AGO
* FOR 2018 SHOULD MAINTAIN PROFITABILITY AT A LEVEL CLOSE TO LAST YEAR.
* SHOULD RECORD A LOW SINGLE-DIGIT DECREASE IN ITS 2018 CONSOLIDATED FULL-YEAR SALES
* UNDERTAKING HAS BEEN GIVEN NOT TO PAY A DIVIDEND OVER THE NEXT THREE YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)