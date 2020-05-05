BRIEF-Antares Pharma Reports Q1 Loss Per Share Of $0.01

May 5 (Reuters) - Antares Pharma Inc:
* ANTARES PHARMA REPORTS FIRST QUARTER 2020 OPERATING AND FINANCIAL RESULTS
* Q1 REVENUE $33.1 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $31.9 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.00 — REFINITIV IBES DATA
* SALES OF XYOSTED AND OTREXUP GENERATED REVENUE OF $12.6 MILLION FOR QUARTER, UP 163%
* AT MARCH 31, 2020, CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT TERM INVESTMENTS WERE $50.3 MILLION
* SUSPENDING PREVIOUSLY ANNOUNCED 2020 NET REVENUE GUIDANCE. Source text for Eikon: Further company coverage: