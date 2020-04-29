BRIEF-Anthem Posts Q1 Adjusted Earnings Per Share Of $6.48

April 29 (Reuters) - Anthem Inc:
* Q1 REVENUE $29.4 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $28.6 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $6.48 — REFINITIV IBES DATA
* BENEFIT EXPENSE RATIO WAS 84.2 PERCENT IN Q1 OF 2020, A DECREASE OF 20 BASIS POINTS FROM 84.4 PERCENT IN PRIOR YEAR QUARTER
* QTRLY MEDICAL ENROLLMENT TOTALED 42.1 MILLION MEMBERS AT MARCH 31, 2020, AN INCREASE OF 1.3 MILLION MEMBERS
* FY 2020 GAAP NET INCOME EXPECTED TO BE GREATER THAN $21.00 PER SHARE, INCLUDING APPROXIMATELY $1.30 PER SHARE OF NET UNFAVORABLE ITEMS
* COMPANY IS WITHDRAWING ALL OTHER PREVIOUSLY ISSUED FINANCIAL GUIDANCE METRICS FOR 2020 UNTIL VISIBILITY IMPROVES DUE TO COVID-19
* FULL YEAR 2020 ADJUSTED NET INCOME IS EXPECTED TO BE GREATER THAN $22.30 PER SHARE
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $22.02 — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: