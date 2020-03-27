Healthcare
March 27, 2020 / 6:06 PM / in an hour

BRIEF-Anthem Says Affiliated Health Plans Will Continue To Waive Copays For Diagnostic Test For Covid-19

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Anthem Inc:

* AFFILIATED HEALTH PLANS WILL CONTINUE TO WAIVE COPAYS, COINSURANCE AND DEDUCTIBLES FOR DIAGNOSTIC TEST RELATED TO COVID-19

* ANTHEM HEALTH PLANS WILL SUSPEND SELECT PRIOR AUTHORIZATION REQUIREMENTS AND AUDIT PROTOCOLS

* RELAXING EARLY PRESCRIPTION REFILL LIMITS FOR MEMBERS WHO WISH TO RECEIVE A 30-DAY SUPPLY OF MOST MAINTENANCE MEDICATIONS

* ANTHEM’S AFFILIATED HEALTH PLANS WILL WAIVE ANY MEMBER COST SHARE UNTIL JUNE 14, 2020 FOR TELEHEALTH VISITS

* WILL COVER RESPIRATORY SERVICES FOR ACUTE TREATMENT OF COVID-19 ALONG WITH IN-NETWORK,OUT-OF-NETWORK COVERAGE FOR COVID-19 LABORATORY TESTING Source text for Eikon: Further company coverage:

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