Healthcare
July 29, 2020 / 5:35 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Anthem Says June Experience Suggests That Healthcare Utilization Recovered To Roughly 90% Of Baseline - Conf Call

1 Min Read

July 29 (Reuters) - Anthem Inc:

* ANTHEM SAYS JUNE EXPERIENCE, WHILE STILL EARLY, SUGGESTS THAT HEALTHCARE UTILIZATION RECOVERED TO ROUGHLY 90% OF BASELINE- CONF CALL

* ANTHEM EXPECTS INCREASED HEALTHCARE UTILIZATION TRENDS TO INCREASE MEDICAL LOSS RATIO BY A COUPLE HUNDRED BASIS POINTS IN 2H 2020 - CONF CALL

* ANTHEM CEO EXPECTS TO LOSE MORE COMMERCIAL LIVES AS UNEMPLOYMENT CONTINUES - CONF CALL

* ANTHEM SAYS INGENIORX NEW PRESCRIPTIONS FELL 10% TO 15% IN APRIL VERSUS YEAR EARLIER- CONF CALL Further company coverage:

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