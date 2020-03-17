BRIEF-Anthem - Update On Covid-19 Testing And Care To Support Affiliated Health Plan Members

March 17 (Reuters) - Anthem Inc:
* ANTHEM ISSUES UPDATES REGARDING COVID-19 TESTING AND CARE TO SUPPORT AFFILIATED HEALTH PLAN MEMBERS
* ANTHEM INC - WORKING TO ACCELERATE AVAILABILITY OF A CORONAVIRUS ASSESSMENT ON SYDNEY CARE MOBILE APP
* ANTHEM INC - AFFILIATED HEALTH PLANS WILL CONTINUE TO WAIVE COPAYS, COINSURANCE, DEDUCTIBLES FOR DIAGNOSTIC TEST RELATED TO COVID-19
* ANTHEM - RELAXING EARLY PRESCRIPTION REFILL LIMITS FOR MEMBERS WHO WISH TO RECEIVE 30-DAY SUPPLY OF MOST MAINTENANCE MEDICATIONS, WHERE PERMISSIBLE Source text for Eikon: Further company coverage: