Healthcare
March 6, 2020 / 7:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Anthem’S Affiliated Health Plans Waive Member Costs For Covid-19 Testing

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Anthem Inc:

* ANTHEM’S AFFILIATED HEALTH PLANS WAIVE MEMBER COSTS FOR COVID-19 TESTING, WHILE SUPPORTING TELEHEALTH AND 90-DAY MAINTENANCE MEDICATION SUPPLY

* ANTHEM - TO ELIMINATE ADDITIONAL COSTS FOR MEMBERS IN AFFILIATED HEALTH PLANS WITH COVERAGE OF CORONAVIRUS SCREENING TEST AT NO OUT-OF-POCKET-COST

* ANTHEM INC - AFFILIATED COMPANIES ALSO CONFIRM THAT PRIOR AUTHORIZATION IS NOT REQUIRED FOR DIAGNOSTIC SERVICES RELATED TO COVID-19 TESTING

* ANTHEM - WAIVER OF COPAYS, COINSURANCE, DEDUCTIBLES & PRIOR AUTHORIZATION WILL EXTEND TO FOCUSED CORONAVIRUS SCREENING TEST USED TO DIAGNOSE COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

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