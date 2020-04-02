Healthcare
April 2, 2020 / 8:09 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Antofagasta Says Its Ops On With Half Workforce

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Antofagasta PLC:

* COVID-19 UPDATE

* TO HELP PREVENT SPREAD OF INFECTION, OUR OPERATIONS ARE NOW OPERATING WITH ABOUT HALF OUR WORKFORCE

* TO DATE IMPACT ON PRODUCTION HAS BEEN LIMITED

* WORKFORCE AT LOS PELAMBRES EXPANSION PROJECT HAS BEEN REDUCED BY APPROXIMATELY 90%

* PELAMBRES EXPANSION PROJECT WILL BE KEPT ON CARE AND MAINTENANCE UNTIL CONDITIONS ARE DEEMED APPROPRIATE FOR IT TO RESTART

* FOUR OF OUR EMPLOYEES AND CONTRACTORS HAVE BEEN DIAGNOSED WITH VIRUS WHILE THEY WERE AWAY FROM WORK Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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