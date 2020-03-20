Healthcare
March 20, 2020 / 2:28 AM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-ANZ Launches Major Covid-19 Support Package

2 Min Read

March 20 (Reuters) - Australia and New Zealand Banking Group Ltd:

* ANZ LAUNCHES MAJOR COVID-19 SUPPORT PACKAGE

* PACKAGE INCLUDES A REDUCTION OF SOME FIXED-RATES OF 0.80%PA ON NEW LOANS FOR SMALL BUSINESS

* PACKAGE INCLUDES REDUCTION OF SOME FIXED-RATES OF 0.80%PA ON NEW LOANS FOR SMALL BUSINESS AND 0.49%PA FOR HOME LOAN CUSTOMERS

* FOR HOME LOAN CUSTOMERS, TO DECREASE VARIABLE INTEREST HOME LOAN RATES IN AUSTRALIA BY 0.15%PA ACROSS ALL VARIABLE RATE INDICES, FROM 27 MARCH

* ANZ SMALL & MEDIUM BUSINESS CUSTOMERS AS WELL AS HOME LOAN CUSTOMERS IMPACTED BY CRISIS CAN REQUEST DEFERRAL ON LOAN REPAYMENTS FOR UP TO 6-MTHS

* PACKAGE WITH POTENTIAL TO INJECT $6 BILLION INTO AUSTRALIAN ECONOMY, ASSIST IN RECOVERY FROM COVID-19 CRISIS

* PACKAGE INCLUDES A REDUCTION OF VARIABLE SMALL BUSINESS RATES OF 0.25%PA AND VARIABLE HOME LOAN RATES OF 0.15%PA

* FOR SMALL & MEDIUM BUSINESS, WILL PROVIDE OPTION OF TEMPORARY INCREASE IN OVERDRAFT FACILITIES FOR 12 MONTHS Source text reut.rs/33x4vs7 Further company coverage:

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