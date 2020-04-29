BRIEF-ANZ Says Total Provision Charge For Half Was $1.7 Bln

April 30 (Reuters) - Australia and New Zealand Banking Group Ltd:
* ARE ALREADY ASSISTING 180,000 CUSTOMERS WITH DEFERRALS ON LOAN PAYMENTS
* ARE WELL POSITIONED TO MANAGE HIGHER CREDIT CHARGES TAKEN AS A RESULT OF COVID-19
* DURING HY, ALSO PROVIDED $16 BILLION ADDITIONAL LENDING, MAINLY TO LONG-TERM INVESTMENT-GRADE INSTITUTIONAL CUSTOMERS
* BUDGETS FOR SALARY INCREASES IN 2020/21 TO BE SIGNIFICANTLY REDUCED & FOCUSED ONLY THOSE BELOW SENIOR MANAGEMENT
* LOAN LOSSES HEADING INTO MARCH WERE AT HISTORICALLY LOW-LEVELS
* HAS NOT RECEIVED ANY CONCERNS FROM APRA REGARDING OUR LEVEL OF CAPITAL
* WILL PROVIDE AN UPDATE ON DIVIDEND DECISION AS PART OF A TRADING UPDATE IN AUGUST Source text reut.rs/2yWPdSg Further company coverage: