Healthcare
March 30, 2020 / 5:19 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Aortech International Updates On Proportion Of Cash Element Of Consideration Payable In RUA Deal

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Aortech International:

* AORTECH INTER PLC - UPDATE RE ACQUISITION OF RUA AND COVID-19

* AORTECH INTERNATIONAL - CO & RUA HAVE REACHED AGREEMENT WITH DAVID RICHMOND TO DEFER A PROPORTION OF CASH ELEMENT OF CONSIDERATION PAYABLE IN RUA DEAL

* AORTECH INTERNATIONAL PLC - DAVID RICHMOND IS A NON-EXECUTIVE DIRECTOR AND SOLE SHAREHOLDER OF RUA

* AORTECH INTERNATIONAL PLC - NOT BEEN MADE AWARE OF ANY SIGNIFICANT IMPACT OF COVID-19 TO DATE FROM ITS LICENSEES

* AORTECH - 2 OF ELAST-EON ENABLED DEVICES THAT REPRESENT LARGE PROPORTION OF ANNUAL ELAST-EON DEMAND IS NOT SUFFICIENT TO ASSIST IN LUNG FAILURE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below