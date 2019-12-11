Switzerland Market Report
December 11, 2019 / 4:43 PM / Updated an hour ago

BRIEF-AP Alternative Portfolio: Shareholders Delegate Additional Dividend

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - AP ALTERNATIVE PORTFOLIO AG:

* AT THE ANNUAL GENERAL MEETING 2019, THE SHAREHOLDERS OF AP ALTERNATIVE PORTFOLIO AG HAVE DELEGATED THE BOARD OF DIRECTORS AN ADDITIONAL DIVIDEND

* THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO PAY OUT A DIVIDEND OF CHF 5.00 PER REGISTERED SHARE WITH EFFECT FROM 18 DECEMBER 2019 (EX-DATE) OR VALUE DATE 20 DECEMBER 2019

* THE BOARD INTENDS TO REPURCHASE SHARES IN THE FIRST QUARTER OF 2020 Source text: bit.ly/2rFj7HB Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below