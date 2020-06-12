Healthcare
June 12, 2020 / 6:51 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Apellis Pharmaceuticals Says Phase 3 Pegasus Study For Pegcetacoplan Met Primary Endpoint For Efficacy

1 Min Read

June 12 (Reuters) - Apellis Pharmaceuticals Inc:

* RESULTS FROM PHASE 3 PEGASUS STUDY FOR PEGCETACOPLAN OVER ECULIZUMAB IN IMPROVING HEMOGLOBIN LEVELS IN ADULTS WITH PNH)

* 71% OF PEGCETACOPLAN-TREATED PATIENTS ACHIEVED LDH NORMALIZATION VERSUS. 15% OF ECULIZUMAB-TREATED PATIENTS

* PEGCETACOPLAN MET STUDY’S PRIMARY ENDPOINT FOR EFFICACY

* NEW DATA FROM PIVOTAL STUDY SHOWED THAT PEGCETACOPLAN’S EFFECT WAS SEEN CONSISTENTLY ACROSS STUDY POPULATION

* 73% OF PEGCETACOPLAN-TREATED PATIENTS ACHIEVED CLINICALLY MEANINGFUL IMPROVEMENT IN FACIT-FATIGUE SCORE VERSUS 0% OF ECULIZUMAB-TREATED PATIENTS

* NDA AND MAA SUBMISSIONS PLANNED IN H2 2020

* 78% OF PEGCETACOPLAN-TREATED PATIENTS ACHIEVED RETICULOCYTE NORMALIZATION VERSUS. 3% OF ECULIZUMAB-TREATED PATIENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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