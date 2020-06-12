BRIEF-Apellis Pharmaceuticals Says Phase 3 Pegasus Study For Pegcetacoplan Met Primary Endpoint For Efficacy

June 12 (Reuters) - Apellis Pharmaceuticals Inc:
* RESULTS FROM PHASE 3 PEGASUS STUDY FOR PEGCETACOPLAN OVER ECULIZUMAB IN IMPROVING HEMOGLOBIN LEVELS IN ADULTS WITH PNH)
* 71% OF PEGCETACOPLAN-TREATED PATIENTS ACHIEVED LDH NORMALIZATION VERSUS. 15% OF ECULIZUMAB-TREATED PATIENTS
* PEGCETACOPLAN MET STUDY’S PRIMARY ENDPOINT FOR EFFICACY
* NEW DATA FROM PIVOTAL STUDY SHOWED THAT PEGCETACOPLAN’S EFFECT WAS SEEN CONSISTENTLY ACROSS STUDY POPULATION
* 73% OF PEGCETACOPLAN-TREATED PATIENTS ACHIEVED CLINICALLY MEANINGFUL IMPROVEMENT IN FACIT-FATIGUE SCORE VERSUS 0% OF ECULIZUMAB-TREATED PATIENTS
* 78% OF PEGCETACOPLAN-TREATED PATIENTS ACHIEVED RETICULOCYTE NORMALIZATION VERSUS. 3% OF ECULIZUMAB-TREATED PATIENTS Source text for Eikon: Further company coverage: