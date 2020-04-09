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April 9, 2020 / 4:59 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Apex Parks Says Co To Enter Into Stalking Horse Purchase Agreement, Files For Chapter 11 To Effectuate Sale

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Apex Parks Group:

* APEX PARKS GROUP ANNOUNCES FINANCIAL RESTRUCTURING; COMPANY TO ENTER INTO STALKING HORSE PURCHASE AGREEMENT AND FILES FOR CHAPTER 11 TO EFFECTUATE SALE

* APEX PARKS GROUP - CHAPTER 11 PROCESS WILL NOT AFFECT OPERATIONS OF CO’S 10 FAMILY ENTERTAINMENT CENTERS, 2 WATER PARKS IN CALIFORNIA, FLORIDA, NEW JERSEY

* APEX PARKS - CO TEMPORARILY CLOSED ALL LOCATIONS IN ACCORDANCE WITH GOVERNMENT MANDATES AND CDC GUIDELINES IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC

* APEX PARKS - CO WILL FILE VARIOUS FIRST-DAY MOTIONS ALONG WITH SALE MOTION AND STALKING HORSE PURCHASE AGREEMENT IN COMING DAYS Source text for Eikon:

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