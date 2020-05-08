Healthcare
May 8, 2020 / 1:31 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Aphria Strengthens Balance Sheet With Negotiated Debt Reduction

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Aphria Inc:

* APHRIA STRENGTHENS BALANCE SHEET WITH NEGOTIATED DEBT REDUCTION

* APHRIA INC - ENTERED INTO PRIVATELY NEGOTIATED AGREEMENTS TO REPURCHASE AN AGGREGATE OF APPROXIMATELY $127.5 MILLION OF NOTES

* APHRIA INC - TO REPURCHASE NOTES FOR APPROXIMATELY 18.7 MILLION OF COMMON SHARES AND APPROXIMATELY $2.9 MILLION IN CASH

* APHRIA INC - PURPOSE OF TRANSACTION WAS TO REDUCE COMPANY’S DEBT AND ELIMINATE $6.7 MILLION IN ANNUAL CASH INTEREST COSTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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