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March 15, 2018 / 11:06 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Aphria's Australian-Based Partner Althea Receives Medical Cannabis License For Cultivation

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Aphria Inc:

* APHRIA’S AUSTRALIAN-BASED PARTNER ALTHEA RECEIVES MEDICAL CANNABIS LICENSE FOR CULTIVATION

* APHRIA INC - ‍APHRIA MAINTAINS A 25% OWNERSHIP INTEREST IN ALTHEA AND EXISTING SUPPLY AGREEMENT​

* APHRIA INC - DEAL WITH ALTHEA TO SUPPLY PACKAGED CO-BRANDED CANNABIS OIL AND DRIED FLOWER PRODUCTS FOR AUSTRALIAN MEDICAL CANNABIS MARKET​

* APHRIA INC - ‍ANTICIPATED THAT ALTHEA-PRODUCED MEDICAL CANNABIS WILL CONTINUE TO BE CO-BRANDED WITH APHRIA​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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