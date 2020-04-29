Healthcare
April 29, 2020 / 6:23 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-APICORP Announces $500 Mln To Member Countries In COVID-19 Recovery Support

1 Min Read

April 29 (Reuters) - ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORPORATION (APICORP):

* LAUNCHES A $500 MILLION COUNTERCYCLICAL SUPPORT PACKAGE

* SUPPORT PACKAGE AIMED AT SUPPORTING CLIENTS IN MEMBER COUNTRIES AND THE REGION IN THE ENERGY SECTOR MITIGATE THE IMPACT RESULTING FROM THE COVID-19 PANDEMIC AS WELL AS OIL PRICE FLUCTUATIONS

* PACKAGE WILL BE DEPLOYED TO SUPPORT SUSTAINABLE IMPACT-DRIVEN PROJECTS BY EXTENDING FUNDING FOR PROJECTS AND WORKING CAPITAL WITHIN THE AREAS OF UTILITIES, RENEWABLES, PETROCHEMICALS, AMONGST OTHER ENERGY SUB-SECTORS

* APICORP WILL ALSO EXPAND ITS TRADE FINANCE SUPPORT TO ITS MEMBER COUNTRIES WITHIN THE BROADER OBJECTIVE OF REDUCING THE FISCAL AND CURRENT ACCOUNT PRESSURES CAUSED BY CURRENT MARKET CONDITIONS

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below