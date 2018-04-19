BRIEF-APN Promise Signs Agreement to buy 25.1% of Action for 1 mln zlotys

April 19 (Reuters) - APN PROMISE SA:
* SIGNS INVESTMENT AGREEMENT WITH ACTION (COMPANY) AND TOMASZ SIEMEK, MICHAŁ KARSKI, WOJCIECH WIETRZYKOWSKI
* PARTIES AGREED THAT SHAREHOLDERS WITHIN 30 DAYS FROM SIGNING AGREEMENT WILL VOTE AMONG OTHERS ON COMPANY CAPITAL INCREASE
* AS PART OF CAPITAL INCREASE ACTION PLANS TO ISSUE 214 NEW SHARES OF TOTAL NOMINAL AMOUNT OF 0.2 MILLION ZLOTYS
* APN PROMISE TO ACQUIRE ALL NEW ACTION SHARES FOR 1 MILLION ZLOTYS
* ACTION SA ALSO PLANS TO CHANGE NAME TO CLOUDTEAM SP. Z O.O.
* FOLLOWING CHANGES APN PROMISE TO OWN 25.06 PERCENT STAKE IN CLOUDTEAM
* TOMASZ BATOR, APN PROMISE DEPUTY CEO, TO ACT AS CLOUDTEAM BOARD MEMBER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)