BRIEF-Apogee Reports Q3 Adjusted Earnings Per Share $0.90

Dec 21 (Reuters) - Apogee Enterprises Inc:
* Q3 REVENUE $356.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $373.3 MILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.92 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - LOWERING GUIDANCE FOR FULL-YEAR FISCAL 2018 DUE TO LOWER THAN EXPECTED VOLUME AND PRICING
* - “REVISED FISCAL 2018 OUTLOOK REFLECTS A SLOWER THAN EXPECTED SECOND HALF FOR OUR ARCHITECTURAL GLASS SEGMENT”
* SEES FY 2018 EARNINGS OF $2.58 TO $2.68 PER DILUTED SHARE
* SEES FY 2018 CAPITAL EXPENDITURES OF $55 MILLION TO $60 MILLION
* - FY 18 ESTIMATED REVENUE GROWTH OF APPROXIMATELY 20 PERCENT, REFLECTS $8 TO $10 MILLION OF HURRICANE IMPACTED REVENUES
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.07, REVENUE VIEW $1.39 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: