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May 2, 2018 / 9:36 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Apollo Commercial Real Estate Finance Q1 Earnings Per Share $0.38

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Apollo Commercial Real Estate Finance Inc :

* APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.38

* Q1 NON-GAAP OPERATING EARNINGS PER SHARE $0.43

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.45 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SUBSEQUENT TO QUARTER END, ARI AMENDED & RESTATED CO’S MASTER REPURCHASE AGREEMENT WITH DEUTSCHE BANK AG

* AMENDMENT TO MASTER REPURCHASE AGREEMENT INCREASED BORROWING CAPACITY FROM $450.0 MILLION TO $800.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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