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April 23, 2018 / 8:21 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Apollo Endosurgery Announces Approval Orbera365 In Saudi Arabia

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Apollo Endosurgery Inc:

* APOLLO ENDOSURGERY ANNOUNCES APPROVAL OF THE NEW 12-MONTH WEIGHT LOSS BALLOON - ORBERA365™ - IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

* APOLLO ENDOSURGERY INC - SAUDI FOOD AND DRUG AUTHORITY APPROVED ORBERA365 MANAGED WEIGHT LOSS SYSTEM & ISSUED MEDICAL DEVICE MARKETING AUTHORIZATION

* APOLLO ENDOSURGERY INC - MDMA ALLOWS CO TO MARKET ORBERA365 IN KINGDOM OF SAUDI ARABIA WITH ITS EXCLUSIVE DISTRIBUTION PARTNER, AL-NOZHA MEDICAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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