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February 18, 2020 / 7:31 PM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Appaloosa LP Reports 7.4% Stake In Intelsat SA

1 Min Read

Feb 18 (Reuters) - Intelsat SA:

* APPALOOSA LP REPORTS 7.4% STAKE IN INTELSAT SA AS OF FEBRUARY 18, 2020 - SEC FILING

* APPALOOSA LP ON FEBRUARY 18, 2020, DELIVERED LETTER TO INTELSAT SA BOARD

* APPALOOSA LP SAYS IN THE LETTER, APPALOOSA EXPRESSED DISSATISFACTION WITH RECENTLY ANNOUNCED PROPOSED ORDER ISSUED BY FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION

* APPALOOSA LP SAYS ADVISED THAT, CURRENTLY CONSTRUCTED, FCC’S PROPOSAL WOULD IMPOSE UNDUE NEGATIVE IMPACT ON INTELSAT SA

* APPALOOSA LP SAYS URGED INTELSAT TO WITHHOLD ACCEPTANCE PENDING NEGOTIATION OF AGREEMENT WITH THE FCC ON FAIR COMMERCIAL TERMS Source text : (bit.ly/38CFfmg) Further company coverage:

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