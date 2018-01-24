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January 24, 2018 / 1:55 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Apple Announces Solution Bringing Health Records To iPhone

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Apple Inc:

* APPLE ANNOUNCES SOLUTION BRINGING HEALTH RECORDS TO IPHONE

* APPLE - UPDATED HEALTH APP WITH IOS 11.3 BETA, DEBUTING FEATURE FOR CUSTOMERS TO SEE MEDICAL RECORDS ON THEIR IPHONE

* APPLE SAYS JOHNS HOPKINS MEDICINE, CEDARS-SINAI, OTHER PARTICIPATING HOSPITALS, CLINICS AMONG FIRST TO MAKE BETA FEATURE AVAILABLE TO PATIENTS‍​

* APPLE SAYS HEALTH RECORDS DATA IS ENCRYPTED AND PROTECTED WITH THE USER’S IPHONE PASSCODE Source text: (apple.co/2DxEG1o) Further company coverage:

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