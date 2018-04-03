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April 3, 2018 / 5:32 PM / a day ago

BRIEF-Apple Reports Mean Pay Gap In UK Is 5 Pct Lower For Women

Reuters Staff

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Apple Inc:

* FOR APPLE INC, THE MEAN PAY GAP IN THE UK IS 5 PERCENT LOWER FOR WOMEN AND THE MEDIAN PAY GAP IS 2 PERCENT IN FAVOUR OF WOMEN IN 2017

* AS PART OF CO’S COMMITMENT TO ELIMINATING PAY DISPARITIES FROM FIRST DAY AT APPLE, WILL STOP ASKING CANDIDATES ABOUT THEIR SALARY HISTORY

* 30 PERCENT OF UK EMPLOYEES ARE WOMEN, 36 PERCENT OF NEW EMPLOYEES LAST YEAR WERE WOMEN

* 88 PERCENT OF WOMEN RECEIVED A BONUS INCLUDING VESTED STOCK; MEAN/ AVERAGE BONUS IS 22 PERCENT LOWER FOR WOMEN Source text : apple.co/2q1oWu4 Further company coverage:

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