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February 6, 2020 / 4:27 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Apple Supplier Foxconn Makes Its Own Masks In Rush To Restart China Production - Nikkei

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Nikkei:

* APPLE SUPPLIER FOXCONN MAKES ITS OWN MASKS IN RUSH TO RESTART CHINA PRODUCTION - NIKKEI

* FOXCONN ASKED TAIWANESE EMPLOYEES TO SIGN CONSENT FORMS FOR RETURNING TO MAINLAND CHINA - NIKKEI

* FOXCONN PLANS TO REACH MASS PRODUCTION OF 2 MILLION UNITS OF SURGICAL MASKS PER DAY BY END OF FEB - NIKKEI

* FOXCONN WILL NOT RULE OUT EXPORTING SURGICAL MASKS LATER - NIKKEI, CITING FOXCONN’S WECHAT POST

* FOXCONN TO BOOK INDIRECT FLIGHTS FOR EMPLOYEES TO TRANSIT SO THEY CAN START WORKING FEB. 10 IF DIRECT FLIGHTS UNAVAILABLE - NIKKEI, CITING SOURCES Source text: (s.nikkei.com/2v7ODiM) Further company coverage:

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