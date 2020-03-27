Healthcare
March 27, 2020 / 8:31 AM / in an hour

BRIEF-Applegreen Has Temporarily Reduced Headcount By More Than 4,800 Employees In Ireland & UK

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Applegreen PLC:

* FY GROUP REVENUE OF EUR 3.1BN, +53% GROWTH ON 2018

* FY LIKE-FOR-LIKE (LFL) GROWTH IN FUEL REVENUE OF 10.8% AND FUEL GROSS PROFIT 7.4% (CONSTANT CURRENCY)

* FY GROUP ADJUSTED EBITDA (PRE-IFRS 16) OF EUR 140.4M, 141% GROWTH YOY

* FOOTFALL AND VOLUMES HAVE BEEN IMPACTED IN LAST TWO WEEKS

* APPLEGREEN PLC - EXPECT A MATERIAL REDUCTION IN PROFITABILITY FOR CURRENT FINANCIAL YEAR

* GROUP HAS NOT ISSUED FINANCIAL GUIDANCE FOR CURRENT AND FUTURE YEARS, PREVIOUSLY PUBLISHED MARKET EXPECTATIONS SHOULD BE DISREGARDED

* HAS TEMPORARILY REDUCED HEADCOUNT BY MORE THAN 4,800 EMPLOYEES IN IRELAND & UK, FROM CURRENT TOTAL OF ABOUT 11,500 GROUP EMPLOYEES

* IMPLEMENTATION OF A RECRUITMENT FREEZE

* DEFERRED EXECUTIVE DIRECTOR BONUSES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below