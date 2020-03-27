BRIEF-Applegreen Has Temporarily Reduced Headcount By More Than 4,800 Employees In Ireland & UK

March 27 (Reuters) - Applegreen PLC:
* FY LIKE-FOR-LIKE (LFL) GROWTH IN FUEL REVENUE OF 10.8% AND FUEL GROSS PROFIT 7.4% (CONSTANT CURRENCY)
* FY GROUP ADJUSTED EBITDA (PRE-IFRS 16) OF EUR 140.4M, 141% GROWTH YOY
* FOOTFALL AND VOLUMES HAVE BEEN IMPACTED IN LAST TWO WEEKS
* APPLEGREEN PLC - EXPECT A MATERIAL REDUCTION IN PROFITABILITY FOR CURRENT FINANCIAL YEAR
* GROUP HAS NOT ISSUED FINANCIAL GUIDANCE FOR CURRENT AND FUTURE YEARS, PREVIOUSLY PUBLISHED MARKET EXPECTATIONS SHOULD BE DISREGARDED
* HAS TEMPORARILY REDUCED HEADCOUNT BY MORE THAN 4,800 EMPLOYEES IN IRELAND & UK, FROM CURRENT TOTAL OF ABOUT 11,500 GROUP EMPLOYEES
* DEFERRED EXECUTIVE DIRECTOR BONUSES Source text for Eikon: Further company coverage: