BRIEF-Applied DNA Signs Agreements With Colorcon For Molecular Tagging In Pharmaceutical, Nutraceutical Markets

April 5 (Reuters) - Applied DNA Sciences Inc:
* APPLIED DNA SIGNS DEFINITIVE AGREEMENTS WITH COLORCON FOR MOLECULAR TAGGING IN THE PHARMACEUTICAL AND NUTRACEUTICAL MARKETS
* AGREEMENTS INCLUDES MILESTONE PAYMENTS. LONG-TERM LICENSING ROYALTIES TO BE PAID TO APPLIED DNA FOLLOWING SALES.
* FIRST OF TWO MILESTONE PAYMENTS IS PAYABLE TO APPLIED DNA WITH SIGNING OF AGREEMENTS
* TO GET SECOND MILESTONE PAYMENT ON INITIAL APPROVAL BY REGULATORY AUTHORITY FOR APPLICATION IN SOD PHARMACEUTICAL OR NUTRACEUTICAL PRODUCT APPLICATION
* WILL SUPPLY TAGGANT AND AUTHENTICATION MATERIALS TO COLORCON IN EXCHANGE FOR LONG-TERM ROYALTIES
* AGREEMENTS GENERALLY EXPIRE ON LATER OF OCTOBER 1, 2032 OR LAST EXPIRATION DATE OF ANY PATENT LICENSED UNDER AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: