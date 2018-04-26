FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 26, 2018 / 11:00 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Applied Industrial Technologies Reports Q3 Earnings Per Share $0.93

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Applied Industrial Technologies Inc :

* APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES REPORTS FISCAL 2018 THIRD QUARTER RESULTS

* Q3 EARNINGS PER SHARE $0.93

* Q3 SALES $827.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $805.1 MILLION

* RAISES FULL-YEAR GUIDANCE

* APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES- RAISING FY EARNINGS PER SHARE GUIDANCE TO $3.51 AND $3.61/SHARE, ON SALES ANTICIPATED TO BE 17.5% TO 18.5% HIGHER YEAR OVER YEAR

* BOARD OF DIRECTORS DECLARED A QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.30 PER COMMON SHARE

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.31, REVENUE VIEW $3.00 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY RESULTS INCLUDE $0.12 ONE-TIME TRANSACTION-RELATED EXPENSES RELATED TO ACQUISITION OF FCX PERFORMANCE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.