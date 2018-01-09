FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
Predictions 2018
Iran
North Korea
Myanmar
Investigates
Future Of Money
Politics
FirstJobs
LifeLessons
Commentary
#Market News
January 9, 2018 / 11:16 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Applied Industrial Technologies To Acquire FCX Performance Inc

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Applied Industrial Technologies Inc :

* APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES TO ACQUIRE FCX PERFORMANCE, INC.

* APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC - DEAL FOR ‍TOTAL CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $768 MILLION​

* APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC - DEAL WILL BE FINANCED WITH NEW CREDIT FACILITY COMPRISED OF A $780 MILLION TERM LOAN A AND $250 MILLION REVOLVER

* APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC - DEAL EXPECTED TO BE ACCRETIVE IN FY 2019 AFTER RECOGNITION OF RELATED ONE-TIME DEAL COSTS IN FY 2018

* APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES-ACQUISITION ANTICIPATED TO CONTRIBUTE ABOUT $550 MILLION IN SALES, $68 MILLION IN EBITDA IN FIRST 12 MONTHS OF CO‘S OWNERSHIP​

* APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES TO ACQUIRE FCX PERFORMANCE, INC. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.