FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Software
April 6, 2018 / 6:21 AM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Appscatter Group Announces Proposed Acquisition Of Priori Data GmbH

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Appscatter Group PLC:

* PROPOSED ACQUISITION BY CO OF PRIORI DATA GMBH (PRIORI), A B2B SAAS PLATFORM PROVIDER OF MOBILE APP INTELLIGENCE

* ENTERED INTO AGREEMENT FOR ACQUISITION OF 100 PERCENT OF PRIORI FOR TOTAL CONSIDERATION PAYABLE ON COMPLETION OF £13.5 MILLION​

* ‍REPORTS THAT TRADING FOR YEAR TO 31 DECEMBER 2017 REMAINS IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS​

* EXPECTS TO REPORT FY 2017 REVENUES OF ABOUT £1.9 MILLION AND A LOSS BEFORE INTEREST AND TAX OF APPROXIMATELY £6.5 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.